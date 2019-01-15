Марина Федункив запускает на канале “Россия 1” талант-шоу для свадебных ведущих





Как предполагается, Марина Федункив и члены ее команды будут заниматься организацией свадебных церемоний героев, приглашая на бракосочетание звездных гостей. Проект получит название “Пригласите на свадьбу!”, а дебютный выпуск передачи на канале “Россия 1” должен состояться уже на следующей неделе, 26 января. В пресс-службе телеканала отметили, что программа должна оказаться первым в мире талант-шоу на свадебную тематику.Участниками “Пригласите на свадьбу!” успели побывать не только ведущие свадебных мероприятий, но и обладатели уникальных способностей, например, иллюзионисты и т.д. Приглашенная знаменитость предусмотрена в каждом выпуске, она будет выполнять обязанности “свадебного генерала”, помогая в организации торжества.