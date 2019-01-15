АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Марина Федункив запускает на канале “Россия 1” талант-шоу для свадебных ведущих

Марина Федункив готовится запустить новое талант-шоу, которое ориентировано на свадебных ведущих и артистов. Показ проекта будет осуществляться на канале “Россия 1”.
Марина Федункив запускает на канале “Россия 1” талант-шоу для свадебных ведущих

Как предполагается, Марина Федункив и члены ее команды будут заниматься организацией свадебных церемоний героев, приглашая на бракосочетание звездных гостей. Проект получит название “Пригласите на свадьбу!”, а дебютный выпуск передачи на канале “Россия 1” должен состояться уже на следующей неделе, 26 января. В пресс-службе телеканала отметили, что программа должна оказаться первым в мире талант-шоу на свадебную тематику.

Участниками “Пригласите на свадьбу!” успели побывать не только ведущие свадебных мероприятий, но и обладатели уникальных способностей, например, иллюзионисты и т.д. Приглашенная знаменитость предусмотрена в каждом выпуске, она будет выполнять обязанности “свадебного генерала”, помогая в организации торжества.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Артем Сорока не намерен строить
Владимир Мединский наградил Зураба
Бритни Спирс намерена поскорее родить
Сайт “Евровидения” блокирует попытки
У жены Александра Кержакова Миланы
Младшая сестра Ольги Бузовой на
На съемках клипа “Потому что любовь”
Microsoft сообщила о прекращении
Ольга Сударкина посмеялась над
Марина Федункив запускает на канале
В Мексике обнаружили кружащийся над
Дмитрий Губерниев рассказал, что из-за
Виктория Лопырева впервые высказалась о
Ученые: Чай и кофе во время
От Захара Саленко на «Доме-2» сбежала
Виктория Романец в Италии тратит на
Учёные назвали терпеливость важным
Певец Сергей Жуков взял на отдых в
Ученые: Протекающие сосуды в мозге
Меган Маркл появилась на публике в
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
Учёные нашли лекарство от передающегося
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров
Влад Топалов показал в Instagram фото
Алексей Безус в очередной раз расстался
Брови назвали свидетельством
Создан первый в мире компьютер размером
Ученые рассказали, как снизить риск
На Ставрополье впервые в России пройдёт
Алексей Ягудин опубликовал в Instagram
Просмотреть все новости