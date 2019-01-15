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В Мексике обнаружили кружащийся над вулканом НЛО

В Мексике один из жителей обнаружил кружащийся над вулканом Попокатепетль НЛО. Загадочный объект излучал яркий свет, приближаясь и отдаляясь по одной траектории.

В Мексике обнаружили кружащийся над вулканом НЛО

Очевидец странного явления зафиксировал увиденное на камеру. Местный житель рассказал, что неопознанный летающий объект какое-то время задержался в небе над вулканом, затем словно выпустил что-то или кого-то из своего аппарата.

По словам автора ролика, такое он видел впервые и не может описать реального размера необычного устройства. Он отметил, что подобное можно встретить лишь в фантастических фильмах. "Корабль инопланетян" заинтересовал известного виртуального эксперта Скотта Уоринга.
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Специалист, верящий в существование братьев по разуму из внеземной цивилизации, заверяет: в этом месте подобные явления не удивительны, так как жители не раз наблюдали странные НЛО поблизости Попокапетля. Скотт Уоринг полагает, что ролик в очередной раз доказывает наличие "гостей из космоса", интересующихся землянами.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:16

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