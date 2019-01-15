Виктория Лопырева впервые высказалась о романе с Игорем Булатовым





Комментируя ситуацию, Виктория Лопырева отметила, что не отбивала мужа у подруги, поскольку никогда не находилась с Татой Карапетян в дружеских отношениях, и с семьей Булатова ее связывали исключительно деловые отношения. По словам модели, СМИ все “вывернули наизнанку”, а в действительности все не так, как кажется. Главным Лопырева считает то, что они с бизнесменом любят друг друга, и сложившаяся ситуация только помогла им стать сильнее.Экс-невеста Николая Баскова не хочет реагировать на нападки хейтеров, желая насладиться заключительными моментами своей беременности и заботой со стороны любимого человека. Снимки, “слитые” в Сеть папарацци, призналась Виктория Лопырева, стали для пары неожиданностью, поскольку Булатов не является публичной особой, и не любит внимания. Модель надеется, что эту тему вскоре оставят в покое.