Названы цены на новый универсал KIA Ceed SW для российского рынка
Третья генерация известного универсала KIA Ceed SW дебютирует на отечественном авторынке уже через 2 недели. Сообщается, что транспортное средство обзаведётся сразу девятью комплектациями.
На данный момент новинку продолжают собирать на предприятии «Автодор» в Калининграде. Среди девяти модификаций самая бюджетная будет предлагаться за 1,08 миллиона рублей, в то время как топовая будет стоить почти 1,63 миллиона рублей. В подкапотном пространстве машины разместится 1,4-литровый бензиновый движок на 100 лошадиных сил или 1,6-литровый агрегат на 130 лошадиных сил. Первый мотор функционирует в паре с 6-ступенчатой «механикой», а второй и с МКПП и с 7-ступенчатой АКПП.
Багажник транспортного средства будет немного увеличен – до 625 литров. Таким образом, он станет самым вместительным в данном классе, сообщили в автоконцерне. Опционально автомобиль выделяется электроприводом задней двери и функцией дистанционного открывания. Стоит отметить, что самые топовые модификации получат ещё несколько современных и интересных опций.
На данный момент новинку продолжают собирать на предприятии «Автодор» в Калининграде. Среди девяти модификаций самая бюджетная будет предлагаться за 1,08 миллиона рублей, в то время как топовая будет стоить почти 1,63 миллиона рублей. В подкапотном пространстве машины разместится 1,4-литровый бензиновый движок на 100 лошадиных сил или 1,6-литровый агрегат на 130 лошадиных сил. Первый мотор функционирует в паре с 6-ступенчатой «механикой», а второй и с МКПП и с 7-ступенчатой АКПП.
Багажник транспортного средства будет немного увеличен – до 625 литров. Таким образом, он станет самым вместительным в данном классе, сообщили в автоконцерне. Опционально автомобиль выделяется электроприводом задней двери и функцией дистанционного открывания. Стоит отметить, что самые топовые модификации получат ещё несколько современных и интересных опций.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:00