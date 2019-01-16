Названы цены на новый универсал KIA Ceed SW для российского рынка





На данный момент новинку продолжают собирать на предприятии «Автодор» в Калининграде. Среди девяти модификаций самая бюджетная будет предлагаться за 1,08 миллиона рублей, в то время как топовая будет стоить почти 1,63 миллиона рублей. В подкапотном пространстве машины разместится 1,4-литровый бензиновый движок на 100 лошадиных сил или 1,6-литровый агрегат на 130 лошадиных сил. Первый мотор функционирует в паре с 6-ступенчатой «механикой», а второй и с МКПП и с 7-ступенчатой АКПП.Багажник транспортного средства будет немного увеличен – до 625 литров. Таким образом, он станет самым вместительным в данном классе, сообщили в автоконцерне. Опционально автомобиль выделяется электроприводом задней двери и функцией дистанционного открывания. Стоит отметить, что самые топовые модификации получат ещё несколько современных и интересных опций.