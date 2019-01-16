АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт винограда, способный расти на Красной планете
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

Названы цены на новый универсал KIA Ceed SW для российского рынка

Третья генерация известного универсала KIA Ceed SW дебютирует на отечественном авторынке уже через 2 недели. Сообщается, что транспортное средство обзаведётся сразу девятью комплектациями.
Названы цены на новый универсал KIA Ceed SW для российского рынка

На данный момент новинку продолжают собирать на предприятии «Автодор» в Калининграде. Среди девяти модификаций самая бюджетная будет предлагаться за 1,08 миллиона рублей, в то время как топовая будет стоить почти 1,63 миллиона рублей. В подкапотном пространстве машины разместится 1,4-литровый бензиновый движок на 100 лошадиных сил или 1,6-литровый агрегат на 130 лошадиных сил. Первый мотор функционирует в паре с 6-ступенчатой «механикой», а второй и с МКПП и с 7-ступенчатой АКПП.

Багажник транспортного средства будет немного увеличен – до 625 литров. Таким образом, он станет самым вместительным в данном классе, сообщили в автоконцерне. Опционально автомобиль выделяется электроприводом задней двери и функцией дистанционного открывания. Стоит отметить, что самые топовые модификации получат ещё несколько современных и интересных опций.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты представили новую систему
Названы цены на новый универсал KIA
Ученые рассказали о “проснувшейся”
Gillette раскритиковали из-за
Чулпан Хаматова посетила
Вино на Марсе: В Грузии ищут сорт
Водитель из Екатеринбурга выиграл 500
Анна Хилькевич показала фанатам
Евгения Медведева призналась, что
Ученые сравнили человеческое сознание с
Татьяна Терешина показала в Instagram,
Артем Сорока вызвал рэпера Гуфа на баттл
Представители “Шереметьево” ответили на
Жена Сергея Жукова Регина Бурд
Вадим Манукян прокомментировал
Артем Сорока не намерен строить
Владимир Мединский наградил Зураба
Бритни Спирс намерена поскорее родить
Сайт “Евровидения” блокирует попытки
У жены Александра Кержакова Миланы
Младшая сестра Ольги Бузовой на
На съемках клипа “Потому что любовь”
Microsoft сообщила о прекращении
Ольга Сударкина посмеялась над
Марина Федункив запускает на канале
В Мексике обнаружили кружащийся над
Дмитрий Губерниев рассказал, что из-за
Виктория Лопырева впервые высказалась о
Ученые: Чай и кофе во время
От Захара Саленко на «Доме-2» сбежала
Просмотреть все новости