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Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов покинули телепроект «Дом-2»

На прошлой неделе ведущие телепроекта «Дом-2» приняли решение вернуть на Поляну Татьяну Мусульбес и Виктора Литвинова, которые с декабря месяца находились на Острове любви и практически никак там не выделились.

Многие зрители вообще не понимают, почему руководство до сих пор не отправило этих участников за ворота, ведь главную цель реалити-шоу они уже выполнили – построили любовь, и даже узаконили свои отношения, выиграв в конкурсе «Свадьба на миллион». Рожать в периметре супруги не намерены, как и создавать вокруг своей пары какие-то интриги, поэтому, по мнению большинства, им давно уже пора отправиться в свободное плавание.

Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов покинули телепроект «Дом-2»

И по слухам, случиться это должно было в начале января, так как в конце 2018 года контракт с ребятами не продлили. Однако Таня и Витя продолжали находиться на Сейшельских островах, даже не заикаясь об уходе с телестройки.

Впрочем, по словам бывшей участницы Марии Кохно, которая периодически раскрывает тайны «Дома-2», слухи были не выдуманными, и в реальном времени Мусульбес и Литвинов покинули стены любимого проекта.

Блондинка не уточнила, как именно супруги ушли: по собственному желанию или по результатам голосования коллектива. Однако поклонники реалити-шоу убеждены, что руководство позволило супругам покинуть периметр с высоко поднятой головой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:23

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