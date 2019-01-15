Певец Сергей Жуков взял на отдых в Таиланд колбасу и хлеб





На странице в Instagram Сергей Жуков активно делится снимками из отпуска, и на этот раз артист опубликовал кадр из бассейна. Рядом с ним стоит посуда с экзотическими фруктами, пока певец предпочитает есть колбасу с хлебом из тарелки поменьше. По словам самого артиста, за несколько недель, проведенных в Азии, он успел устать от местных угощений, в том числе и недоступных в России. Поскольку в Таиланд Жуков поехал не первый раз, он был готов к такому, поэтому и захватил с собой некоторые продукты.У многочисленных подписчиков артист поинтересовался, приходилось ли им брать с собой продукты питания во время поездки за границу. В комментариях Сергей Жуков предложил фолловерам обменяться опытом. Соответствующая публикация успела собрать более 64 тысяч отметок “Мне нравится”.