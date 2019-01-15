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Дмитрий Губерниев рассказал, что из-за снежных лавин в Германии перенесли этап Кубка мира по биатлону

Дмитрий Губерниев в Instagram рассказал, что из-за снежных лавин и перекрытых дорог в Германии пришлось перенести открытие этапа Кубка мира по биатлону на два дня. Мужской спринт должен был состояться в Рупольдинге 15 января.

Дмитрий Губерниев рассказал, что из-за снежных лавин в Германии перенесли этап Кубка мира по биатлону

Популярный комментатор в подтверждение к своим словам опубликовал фото, где можно увидеть сугробы, превышающие человеческий рост. Дмитрий Губерниев признался фанатам в Instagram, что после гонок в Оберхофе он охрип, а открытие мужского спринта перенесли в связи с непогодой в стране.

Поклонники поддержали хозяина аккаунта и посоветовали ему беречь голос: "Берегите ваш золотой голос", "Держитесь там, аккуратнее", "Для наших такие условия бы подошли!) Что русскому хорошо, немцу смерть, и французу тоже", "Жаль, ждем", "А мы расстроены, так ждали этого дня", "Терпения вам!", "Берегите голос биатлона", "Поправляйтесь и восстанавливайте силы перед этапом".



 
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Спорт
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:09

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