Дмитрий Губерниев рассказал, что из-за снежных лавин в Германии перенесли этап Кубка мира по биатлону

Популярный комментатор в подтверждение к своим словам опубликовал фото, где можно увидеть сугробы, превышающие человеческий рост. Дмитрий Губерниев признался фанатам в Instagram, что после гонок в Оберхофе он охрип, а открытие мужского спринта перенесли в связи с непогодой в стране.Поклонники поддержали хозяина аккаунта и посоветовали ему беречь голос: "Берегите ваш золотой голос", "Держитесь там, аккуратнее", "Для наших такие условия бы подошли!) Что русскому хорошо, немцу смерть, и французу тоже", "Жаль, ждем", "А мы расстроены, так ждали этого дня", "Терпения вам!", "Берегите голос биатлона", "Поправляйтесь и восстанавливайте силы перед этапом".