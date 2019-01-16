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Специалисты представили новую систему Robot Activity Support System

Специалисты из Университета, расположенного в штате Вашингтон представили новую роботизированную систему помощи в быту. Новинка получила название - Robot Activity Support System.
Специалисты представили новую систему Robot Activity Support System

RAS способна предоставить помощь пожилым людям, страдающим различными болезнями. Робот может самостоятельно определить, какая проблема возникла у владельца, и предложить свою помощь. Работа Robot Activity Support System построена на функциональности датчиков «умного дома», которые распознают, в какой момент подопечному необходима поддержка в каких-либо действиях, и подают сигнал ассистенту. После чего последний предлагает нуждающемуся три варианта действий на выбор. Благодаря имеющемуся сенсорному экрану пользователь может выбрать для себя - просмотр видео процедуры либо же ролик следующего этапа, а также задать команду провести его по дому до достижения необходимой цели.

Брайан Майнер, который является сотрудником школы электротехники и информатики Университета, рассказал, что первоначальная задача RAS — это объединение наработок по созданию «умного дома» и робототехники. Данная цель необходима для создания ассистента, который будет способен предоставить помощь людям в преклонном возрасте.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 01:00

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