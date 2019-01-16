Специалисты представили новую систему Robot Activity Support System





RAS способна предоставить помощь пожилым людям, страдающим различными болезнями. Робот может самостоятельно определить, какая проблема возникла у владельца, и предложить свою помощь. Работа Robot Activity Support System построена на функциональности датчиков «умного дома», которые распознают, в какой момент подопечному необходима поддержка в каких-либо действиях, и подают сигнал ассистенту. После чего последний предлагает нуждающемуся три варианта действий на выбор. Благодаря имеющемуся сенсорному экрану пользователь может выбрать для себя - просмотр видео процедуры либо же ролик следующего этапа, а также задать команду провести его по дому до достижения необходимой цели.Брайан Майнер, который является сотрудником школы электротехники и информатики Университета, рассказал, что первоначальная задача RAS — это объединение наработок по созданию «умного дома» и робототехники. Данная цель необходима для создания ассистента, который будет способен предоставить помощь людям в преклонном возрасте.