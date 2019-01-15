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Меган Маркл появилась на публике в любимой цветовой гамме принцессы Дианы

Меган Маркл решила появиться на публике в цветовой гамме, которой придерживалась покойная принцесса Диана. Соответствующий образ супруга принца Гарри примерила в ходе визита в Биркенхед.
Меган Маркл появилась на публике в любимой цветовой гамме принцессы Дианы

Обычно Меган Маркл предпочитает более монохромные оттенки в одежде, поэтому многих удивил яркий наряд бывшей актрисы. В этот раз на людях герцогиня Сассексская позировала в одежде фиолетового, а также пурпурно-красного цветов. Соответствующая гамма являлась любимой у принцессы Дианы. Таблоиды предположили, что таким образом Маркл решила отдать дань памяти матери принца Гарри, некоторые же считают, что герцогиня подражает свекрови.

Также СМИ подчеркивают, что принцесса Диана неоднократно появлялась на публике в неожиданных цветовых сочетаниях. Впервые выход в свет в подобных оттенках имел место в 1988 году, в схожих цветовых палитрах бывшая супруга принца Чарльза отправилась с визитом в Тадж-Махал.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:26

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