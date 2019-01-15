Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров посвятил ей стих

«Как же все-таки повезло Ксении с Вами, Курбан! Вы очень хороший мужчина!», «Курбан, Вы не перестаете меня удивлять! Многие мужчины стесняются говорить о своих чувствах..но не Вы! Это радует!», «А я уже давно говорила, что Омаров невероятный мужчина! Где бы себе такого найти?», - продолжают писать подписчики Омарова под его свежей публикацией.

Всем известно, что Курбан в последнее время является довольно активным пользователем социальных сетей. Буквально каждый день Омаров выкладывает в личном микроблоге новые фотографии, видеозаписи и Stories, в некоторых из которых спешит трогательно признаться своей звездной супруге в чувствах.Считанные часы назад супруг Бородиной выложил у себя на страничке в Instagram ее фотографию, под которой посвятил ей стих. Как оказалось, это произведение было написано не Курбаном. Омаров просто «украл» его из нового драматического кинофильма известного российского режиссера Кирилла Плетнева под названием «Без меня».Нужно сказать, что стих очень понравился подписчикам Курбана. По очереди они принялись восхищаться бизнесменом и тем, что он не стесняется говорить о своей любви в социальных сетях.Впрочем, и в этот раз нашлись недоброжелатели, которые заявили, что на самом деле у звездного семейства Бородиной-Омарова не все так гладко и хорошо, как они пытаются показать, а все эти посты супруги публикуют в Сеть лишь для «показухи».