АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров посвятил ей стих

Любимый супруг телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров оригинально признался своей жене в любви.

Всем известно, что Курбан в последнее время является довольно активным пользователем социальных сетей. Буквально каждый день Омаров выкладывает в личном микроблоге новые фотографии, видеозаписи и Stories, в некоторых из которых спешит трогательно признаться своей звездной супруге в чувствах.

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров посвятил ей стих

Считанные часы назад супруг Бородиной выложил у себя на страничке в Instagram ее фотографию, под которой посвятил ей стих. Как оказалось, это произведение было написано не Курбаном. Омаров просто «украл» его из нового драматического кинофильма известного российского режиссера Кирилла Плетнева под названием «Без меня».

Нужно сказать, что стих очень понравился подписчикам Курбана. По очереди они принялись восхищаться бизнесменом и тем, что он не стесняется говорить о своей любви в социальных сетях.

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров посвятил ей стих

«Как же все-таки повезло Ксении с Вами, Курбан! Вы очень хороший мужчина!», «Курбан, Вы не перестаете меня удивлять! Многие мужчины стесняются говорить о своих чувствах..но не Вы! Это радует!», «А я уже давно говорила, что Омаров невероятный мужчина! Где бы себе такого найти?», - продолжают писать подписчики Омарова под его свежей публикацией.

Впрочем, и в этот раз нашлись недоброжелатели, которые заявили, что на самом деле у звездного семейства Бородиной-Омарова не все так гладко и хорошо, как они пытаются показать, а все эти посты супруги публикуют в Сеть лишь для «показухи».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певец Сергей Жуков взял на отдых в
Ученые: Протекающие сосуды в мозге
Меган Маркл появилась на публике в
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
Учёные нашли лекарство от передающегося
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров
Влад Топалов показал в Instagram фото
Алексей Безус в очередной раз расстался
Брови назвали свидетельством
Создан первый в мире компьютер размером
Ученые рассказали, как снизить риск
На Ставрополье впервые в России пройдёт
Алексей Ягудин опубликовал в Instagram
Мария Кожевникова показала ролик с
В YouTube добавили систему управления,
В Москве пропавший без вести
Звезда «Дома-2» Виктория Боня сшила
Ким Кардашьян рассекретила пол и дату
В Иркутске самосвал протаранил трамвай
Смартфоны и планшеты фиксируют
Продюсер Светланы Лободы Нателла
В Москве скончался боливийский
Андрей Черкасов сменил Юлию Ефременкову
Попавший в больницу Евгений Плющенко
Ученые: Древние египтяне обладали
Аудитория мобильного Интернета в России
Юлия Высоцкая решила кардинально
Валерий Блюменкранц произвел хорошее
Ученые выяснили, что люди современного
Ученые изобрели наклейку от
Просмотреть все новости