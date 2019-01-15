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Ученые: Чай и кофе во время беременности понижают уровень IQ плода

Чрезмерное употребление в период беременности чая или кофе может провоцировать снижение у плода уровня IQ. Соответствующие выводы сделаны учеными из Ирландии, представляющими Университетский колледж Дублина.
Ученые: Чай и кофе во время беременности понижают уровень IQ плода

Кофеин содержится как непосредственно в кофе, так и в чае, что важно учитывать при подсчете допустимой дозы вещества в период беременности. В рамках исследования ученые пригласили тысячу женщин из Ирландии, сопоставив данные с уже родившими девушками. Оказалось, что в 48% случаев источником кофеина выступал именно чай, пока кофе использовалось в 39%. Дальнейшие работы привели к выводу, что высокие уровни кофеина негативно сказывались на уровне IQ плода.

Помимо этого, другие исследования подтверждают, что повышенное потребление кофеина во время вынашивания малыша может являться причиной рождения ребенка с низкой массой тела или же более коротким гестационным возрастом. Обычно содержание непосредственно кофеина в заварном кофе выше, чем в растворимом, а черный чай по этому показателю преобладает над зеленым.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:00

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