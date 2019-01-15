Алексей Безус в очередной раз расстался с Миленой Безбородовой

«Мне жаль, что Милена так отреагировала. Вместо того чтобы мудро разрешить это, она опускается на тот же уровень, если оно так и было. Хотя этого Сторис никто не видел, даже скринов нет. Это очень грустно», - посетовал молодой человек.





Все началось с того, что участница начала оскорблять бывшую возлюбленную Леши Елену. Парня очень задело такое поведение, ведь Лена сейчас воспитывает их общую дочь Мию, и не заслуживает критики в свой адрес.Однако, по словам Безбородовой, первой ее оскорбила именно экс-избранница Безуса, опубликовав обидную Stories на своей странице в социальной сети Instagram.Леша отметил, что после этой ситуации окончательно понял, что Милена – не та девушка, с которой он хотел бы идти дальше по жизни и создавать семью. У него нет желания что-либо делать для нее, так как чувства остыли.Впрочем, парень не отрицает, что в будущем они все-таки будут с Безбородовой вместе, но все зависит только от нее. Если девушка сможет разжечь в нем огонь, научится общаться без употребления матерных слов и оскорблений, а также займется спортом и начнет правильно питаться, то он пересмотрит свое отношение к ней.