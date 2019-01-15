Учёные назвали терпеливость важным качеством интеллектуальных людей





Исследователи провели масштабное тестирование, пригласив несколько сотен респондентов. Эрудиты выполняли сложные задачи, ориентированные на долгое размышление и большое вложение умственной энергии. Одно из заданий звучало так: "На сборку 5 машин необходимо аналогичное затрачиваемому на 5 виджетов количество минут. Сколько времени уйдёт на сборку 100 машин, чтобы сделать 100 виджетов?"Как отмечают руководители исследования, в большинстве случаев респонденты проявили большое терпение, не торопясь давать ответ. В итоге почти все успешно справились с тестами.Кроме того, игры показывают, что интеллектуалы проявляют к противнику щедрость. Обычные люди в три раза более скупы, по сравнению с обладателями высокого IQ.