АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Учёные назвали терпеливость важным качеством интеллектуальных людей

Учёные назвали терпеливость важным качеством, объединяющим большинство интеллектуальных людей. Эрудитов можно назвать собранными и успешными в сотрудничестве с другими лицами.
Учёные назвали терпеливость важным качеством интеллектуальных людей

Исследователи провели масштабное тестирование, пригласив несколько сотен респондентов. Эрудиты выполняли сложные задачи, ориентированные на долгое размышление и большое вложение умственной энергии. Одно из заданий звучало так: "На сборку 5 машин необходимо аналогичное затрачиваемому на 5 виджетов количество минут. Сколько времени уйдёт на сборку 100 машин, чтобы сделать 100 виджетов?"

Как отмечают руководители исследования, в большинстве случаев респонденты проявили большое терпение, не торопясь давать ответ. В итоге почти все успешно справились с тестами.

Кроме того, игры показывают, что интеллектуалы проявляют к противнику щедрость. Обычные люди в три раза более скупы, по сравнению с обладателями высокого IQ.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Артем Сорока не намерен строить
Владимир Мединский наградил Зураба
Бритни Спирс намерена поскорее родить
Сайт “Евровидения” блокирует попытки
У жены Александра Кержакова Миланы
Младшая сестра Ольги Бузовой на
На съемках клипа “Потому что любовь”
Microsoft сообщила о прекращении
Ольга Сударкина посмеялась над
Марина Федункив запускает на канале
В Мексике обнаружили кружащийся над
Дмитрий Губерниев рассказал, что из-за
Виктория Лопырева впервые высказалась о
Ученые: Чай и кофе во время
От Захара Саленко на «Доме-2» сбежала
Виктория Романец в Италии тратит на
Учёные назвали терпеливость важным
Певец Сергей Жуков взял на отдых в
Ученые: Протекающие сосуды в мозге
Меган Маркл появилась на публике в
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
Учёные нашли лекарство от передающегося
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров
Влад Топалов показал в Instagram фото
Алексей Безус в очередной раз расстался
Брови назвали свидетельством
Создан первый в мире компьютер размером
Ученые рассказали, как снизить риск
На Ставрополье впервые в России пройдёт
Алексей Ягудин опубликовал в Instagram
Просмотреть все новости