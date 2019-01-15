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Влад Топалов показал в Instagram фото Регины Тодоренко без макияжа во время прогулки

Влад Топалов недавно показал в Instagram фото новоиспеченной мамы Регины Тодоренко. На снимке известная теледива позирует без капли макияжа во время прогулки. Многие фанаты заметили, что роды пошли звезде на пользу, так как она заметно похорошела.
Влад Топалов показал в Instagram фото Регины Тодоренко без макияжа во время прогулки

Влад Топалов и Регина Тодоренко недавно стали родителями, однако имени маленького сына пока не называют. Телеведущая проводит время с малышом и возлюбленным, наслаждаясь декретным отпуском.

На днях певец опубликовал на своей странице в Instagram новый снимок с любимой, где Регина Тодоренко запечатлена без косметики со стаканом кофе. Звезды сделали кадр во время одной из прогулок по заснеженным улицам. В комментарии к публикации поп-звезда очень возмутился, что в России грязные дороги по сравнению с европейскими странами и вспомнил строки Владимира Высоцкого.

"Это вечные вопросы", "Вы чего без шапок?", "Какие вы хорошие", "Какие же вы крутые!!! Радостно на вас смотреть", "Регина, шапку, куколка наша, волнуемся", "Вы прекрасная семья", "Полностью озадачена это грязью! Это просто какой то колхоз а не столица страны! Везде где бы я не была обувь абсолютно не пачкается, на дорогах чисто. Ну это действительно нужно выяснить в чем ошибка и исправить. Москва просто утопает в грязи", "Классные", "У нас производства и выхлопные газы", "Вы такие милые", - оставляли комментарии почитатели творчества артиста, обсуждая фото и слова Влада Топалова.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:13

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