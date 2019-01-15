Ученые: Протекающие сосуды в мозге являются виновниками возникновения старческого слабоумия





По утверждениям ученых, именно протекающие сосуды можно использовать в качестве фактора, позволяющего диагностировать деменцию за годы до развития первых очевидных симптомов. Исследования демонстрируют, что тончайшие кровеносные сосуды в мозге, объединяющие между собой небольшие артерии и вены, начинают “протекать” задолго до того, как в органе удается обнаружить характерные белковые скопления, провоцирующие последующее разрушение нейронных связей.У здоровых пациентов стенки кровеносных сосудов в такой степени прочны, что различные посторонние субстанции не в состоянии через них попадать в мозг. У предрасположенных к деменции граждан стенки постепенно слабеют. Это открытие в будущем поможет медикам в диагностике и лечении старческого слабоумия.