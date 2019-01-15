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Учёные нашли лекарство от передающегося между тасманскими дьяволами рака

Учёные нашли лекарство от передающегося между тасманскими дьяволами смертоносного рака. В последние годы от опухолей погибла большая часть мировой популяции вида.
Учёные нашли лекарство от передающегося между тасманскими дьяволами рака

Как пишет Cancer Cell, биологи из Австрии узнали, что тасманский дьявол стал первым животным, чей рак способен передаваться от особи к особи. Во время укуса сумчатые заражались, и вскоре у них образовывались опасные лицевые опухоли. Учёные выяснили, что болеют животные карциномой. Данный вид рака характеризуется тем, что из клеток эпителия на различных органах появляются злокачественные новообразования.

За последние десятилетия популяция тасманских дьяволов сократилась от карциномы на 90 процентов, приблизив вид к вымиранию. Научные специалисты заразили раком лабораторных мышей, чтобы понять механизм передачи опасных клеток и предотвратить эпидемию.

Выяснилось, что у хищников присутствует рецептор ERBB, активирующий белок STAT3. Последний способен так изменить генетический код, что иммунная система перестаёт замечать раковые клетки, а опухоль всё равно разрастается. Лекарство, проверенное на клеточных культурах тасманского дьявола, показало обнадёживающие результаты.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:18

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