Брови назвали свидетельством интеллектуального развития человечества





В современности брови являются своего рода индикатором эмоций, хотя у предков Homo sapiens надбровные дуги были куда больше. Они сохраняли неподвижность и фактически не имели растительности. Основные гипотезы предполагают, что брови должны были защищать глаза человека от различных раздражителей, в том числе пота или даже укусов насекомых. Кроме того, с помощью этой части лица могла выполняться и социальная функция, к примеру, запугивание врагов, ведь у мужчин надбровные дуги были более заметными.Со временем указанная зона стала меньше, тоньше и покрылась волосами. Теперь эта часть лица выполняет, по мнению ученых, особую функцию. Брови в современности более “мобильные”, поэтому способны передавать даже тонкие эмоции индивида, помогая ему в общении.