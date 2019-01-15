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Брови назвали свидетельством интеллектуального развития человечества

Брови могут выступать одним из свидетельств интеллектуального развития человечества. По мнению ученых, они могут рассказать о человеке намного больше, чем кажется на первый взгляд.
Брови назвали свидетельством интеллектуального развития человечества

В современности брови являются своего рода индикатором эмоций, хотя у предков Homo sapiens надбровные дуги были куда больше. Они сохраняли неподвижность и фактически не имели растительности. Основные гипотезы предполагают, что брови должны были защищать глаза человека от различных раздражителей, в том числе пота или даже укусов насекомых. Кроме того, с помощью этой части лица могла выполняться и социальная функция, к примеру, запугивание врагов, ведь у мужчин надбровные дуги были более заметными.

Со временем указанная зона стала меньше, тоньше и покрылась волосами. Теперь эта часть лица выполняет, по мнению ученых, особую функцию. Брови в современности более “мобильные”, поэтому способны передавать даже тонкие эмоции индивида, помогая ему в общении.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:08

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