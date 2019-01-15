Создан первый в мире компьютер размером с мышку





Опубликованное видео демонстрирует работу персонального компьютера, который имеет стандарты внешнего вида современной мышки. Заметим, что размер новинки немного больше, чем серийный образец. Все части компьютера, его корпус и детали созданы с помощью 3D-принтера. Он имеет все привычные для пользователя элементы управления, а именно две кнопки и колесико. На боковой панели разработчик поместил кнопку, которая активирует гаджет. Левая нижняя сторона устройства вмещает в себя выдвижную клавиатуру. На переднюю часть девайса прикреплен экран, который имеет диагональ в полтора дюйма. Работа обеспечивается с помощью аккумуляторной батареи объемом на 500 мАч и одноплатовой Raspberry Pi Zero. Девайс имеет оперативную систему Raspbian, которая основана на дистрибутиве Linux. Эксперты говорят о том, что данное устройство тяжело назвать полноценным компьютером и применять для ежедневного использования. Опубликованное видео показало некоторые изъяны в работе новинки и его текстового редактора. Однако, несмотря на это, разработчик сумел запустить прототип для игры в Minecraft.Автор рассказал зрителям, что потратил на сборку девайса несколько дней, а все детали, которые он использовал, указаны в описании к ролику.