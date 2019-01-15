В Москве пропавший без вести топ-менеджер “Евросети” найден мертвым в лесу





С тех пор 29-летний сотрудник “Евросети” дома так и не появился, связаться с ним больше не удавалось. Гражданина объявили пропавшим без вести, в его поисках участие принимали правоохранители, также привлекались местные волонтеры. В итоге обнаружить тело удалось в районе 21 км Киевского шоссе, в зоне лесополосы.Предварительный осмотр трупа 29-летнего москвича не позволил обнаружить следов насильственного воздействия, повлекшего за собой смерть. По одной из версий, причиной случившегося могло оказаться переохлаждение. Также экспертиза указывает в пользу того, что к моменту обнаружения тела топ-менеджер “Евросети” уже был мертв порядка двух дней. Обстоятельства случившегося устанавливаются.