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В Москве пропавший без вести топ-менеджер “Евросети” найден мертвым в лесу

В Москве пропавший без вести топ-менеджер “Евросети” найден мертвым в лесу. Согласно имеющимся сведениям, последний раз на связь со своими друзьями 29-летний житель столицы выходил еще 12 января.
В Москве пропавший без вести топ-менеджер “Евросети” найден мертвым в лесу

С тех пор 29-летний сотрудник “Евросети” дома так и не появился, связаться с ним больше не удавалось. Гражданина объявили пропавшим без вести, в его поисках участие принимали правоохранители, также привлекались местные волонтеры. В итоге обнаружить тело удалось в районе 21 км Киевского шоссе, в зоне лесополосы.

Предварительный осмотр трупа 29-летнего москвича не позволил обнаружить следов насильственного воздействия, повлекшего за собой смерть. По одной из версий, причиной случившегося могло оказаться переохлаждение. Также экспертиза указывает в пользу того, что к моменту обнаружения тела топ-менеджер “Евросети” уже был мертв порядка двух дней. Обстоятельства случившегося устанавливаются.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:35

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