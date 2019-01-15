Звезда «Дома-2» Виктория Боня сшила платье для мусульманок

«Дубай стал вторым домом для меня в этот зимний сезон!», - заявила Виктория под свежим снимком.

По словам Виктории, она уже очень давно задумывалась над тем, чтобы начать выпускать новую линию нарядов, которые подойдут многим женщинам с Востока.Не секрет, что Боня довольно давно начала заниматься дизайном и выпускать женскую одежду под своим брендом. Впрочем, вчера Виктория сообщила своим поклонникам, что решила поэкспериментировать, поэтому сшила наряды для мусульманок.Экс-участница «Дома-2» даже решила показать один из своих нарядов многочисленным фанатам. 39-летняя телезнаменитость опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в длинном красном платье.По словам Бони, именно Объединенные Арабские Эмираты натолкнули ее на мысли о том, чтобы сшить красивые, легкие и чарующие наряды для мусульманок, многие из которых, как известно, довольно серьезно относятся к тому, в чем они появляются в обществе.Виктория уверена, что ей удалось придумать невероятной красоты платья, в которых женщины и девушки Востока будут буквально сиять и выглядеть прилично на любой светской вечеринке.Нужно сказать, что многим фолловерам понравился наряд, который придумала Боня. За несколько часов ее новый кадр набрал больше 30 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев, в которых почти каждый из читателей поспешил восхититься ее талантом.