Ученые рассказали, как снизить риск сердечного приступа





Сотрудники Научно-технологического университета Норвегии провели исследование с участием 12 000 добровольцев, ежедневно выполняющих упражнения, предназначенные для укрепления сердечно-сосудистой системы. С поставленным заданием справилась лишь половина участников. Проведенное наблюдение показало кардиологам, что активная физическая деятельность и отсутствие лишних килограммов имеет огромное значение для поддержания здорового функционирования сердца и сосудов.Как утверждает автор исследования Йон Летнес, наблюдения должны заставить жителей земного шара обратить внимание на важность занятий спортом, занимаясь "прокачкой" своей физической выносливости. Даже несколько месяцев с изнурительными тренировками способны заметно снизить риск появления инфаркта или инсульта.Эксперт сообщил: выносливые и тренированные граждане реже умирали от сердечных приступов, чем остальные норвежцы. Это говорит о том, что поддерживать здоровье с помощью физической деятельности необходимо в любом возрасте.