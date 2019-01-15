АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Ученые рассказали, как снизить риск сердечного приступа

Ученые из Норвегии рассказали, как можно снизить риск сердечного приступа с помощью физической активности. Стройным проще избежать инфаркта, в отличие от людей с лишним весом, сообщает издание "European Heart Journal".

Ученые рассказали, как снизить риск сердечного приступа

Сотрудники Научно-технологического университета Норвегии провели исследование с участием 12 000 добровольцев, ежедневно выполняющих упражнения, предназначенные для укрепления сердечно-сосудистой системы. С поставленным заданием справилась лишь половина участников. Проведенное наблюдение показало кардиологам, что активная физическая деятельность и отсутствие лишних килограммов имеет огромное значение для поддержания здорового функционирования сердца и сосудов.

Как утверждает автор исследования Йон Летнес, наблюдения должны заставить жителей земного шара обратить внимание на важность занятий спортом, занимаясь "прокачкой" своей физической выносливости. Даже несколько месяцев с изнурительными тренировками способны заметно снизить риск появления инфаркта или инсульта.
Ученые рассказали, как снизить риск сердечного приступа

Эксперт сообщил: выносливые и тренированные граждане реже умирали от сердечных приступов, чем остальные норвежцы. Это говорит о том, что поддерживать здоровье с помощью физической деятельности необходимо в любом возрасте.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певец Сергей Жуков взял на отдых в
Ученые: Протекающие сосуды в мозге
Меган Маркл появилась на публике в
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
Учёные нашли лекарство от передающегося
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров
Влад Топалов показал в Instagram фото
Алексей Безус в очередной раз расстался
Брови назвали свидетельством
Создан первый в мире компьютер размером
Ученые рассказали, как снизить риск
На Ставрополье впервые в России пройдёт
Алексей Ягудин опубликовал в Instagram
Мария Кожевникова показала ролик с
В YouTube добавили систему управления,
В Москве пропавший без вести
Звезда «Дома-2» Виктория Боня сшила
Ким Кардашьян рассекретила пол и дату
В Иркутске самосвал протаранил трамвай
Смартфоны и планшеты фиксируют
Продюсер Светланы Лободы Нателла
В Москве скончался боливийский
Андрей Черкасов сменил Юлию Ефременкову
Попавший в больницу Евгений Плющенко
Ученые: Древние египтяне обладали
Аудитория мобильного Интернета в России
Юлия Высоцкая решила кардинально
Валерий Блюменкранц произвел хорошее
Ученые выяснили, что люди современного
Ученые изобрели наклейку от
Просмотреть все новости