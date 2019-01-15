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В Иркутске самосвал протаранил трамвай во время ДТП

В Иркутске произошло ДТП с участием самосвала и трамвая. По информации от очевидцев в социальных сетях, грузовой автомобиль протаранил общественный транспорт.
В Иркутске самосвал протаранил трамвай во время ДТП

Сведения о ДТП в Иркутске появились в социальных сетях днем во вторник 15 января, а разминуться два транспортных средства не смогли у остановки общественного транспорта. Предварительно, в месте пересечения улицы Напольной с Детской самосвал въехал в трамвай. Общественный транспорт вследствие столкновения получил серьезные повреждения в передней части справа от машиниста. Хотя на месте вели работы экстренные службы Иркутска, официальной информации о возможных пострадавших не поступало.

Обстоятельства указанной аварии в настоящее время устанавливаются. По итогам проверки также будет названа причина ДТП, других подробностей не озвучивается.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:22

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