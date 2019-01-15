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На Ставрополье впервые в России пройдёт фестиваль лечебной грязи

На Ставрополье первый раз в России проведут фестиваль, посвящённый лечебной грязи. В программе будут танцы, конкурс красоты, борьба и гонки.
На Ставрополье впервые в России пройдёт фестиваль лечебной грязи

Информационное управление Ставропольского края сообщило, что в нынешнем году в регионе впервые состоится фестиваль "Железная грязь". Всего организаторы запланировали 250 различных мероприятий, из которых туристов заинтересуют конкурсы боди-арта и красоты, борьба, гонки, танцы и прочие изюминки. Также запасены 328 тысяч куб. м. сульфидной иловой грязи, которую собирают в озере Тамбукан на Кавминводах.

В Ставрополье отмечают, что фестиваль такого масштаба состоится в стране впервые, и будет одним из крупнейших ярких событий 2019 года. Помимо этого, туристы смогут посмотреть фейерверки, которыми займутся пиротехники из Италии, Австрии, Греции и Англии.

На рок-фестивале пройдёт байк-шоу и выставка раритетных машин. Большинство мероприятий состоится в Железноводске. Большой ажиотаж у туристов ежегодно вызывают "Шаляпинские сезоны" и "Курортные сезоны" с представлениями разного формата.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:55

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