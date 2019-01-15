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Андрей Черкасов сменил Юлию Ефременкову на Острове любви «Дома-2»

Ведущая телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова еще на прошлой неделе начала собирать свои чемоданы, поскольку ее командировка на Острове любви подходила к концу.

Отметим, что многие зрители удивились узнав, что девушка покидает тропики так быстро, ведь обычно она находится там по несколько месяцев. К тому же, на этот раз вместе с ней постоянно находился Сергей Кучеров, отношения с которым у нее совсем недавно возобновились.

Андрей Черкасов сменил Юлию Ефременкову на Острове любви «Дома-2»

Однако, судя по всему, продюсеры решили не перегружать почитателей реалити-шоу характерной Ефременковой, манера поведения которой нравится далеко не всем. Поэтому Юлю отправили в Москву, а на ее место отправили Андрея Черкасова.

Молодой человек пару недель назад расстался со своим статусом холостяка, расписавшись со своей возлюбленной Кристиной Ослиной, побывал в романтическом путешествии, и теперь вместе с супругой отправился на Сейшельские острова, где они пробудут не меньше месяца.

Андрей Черкасов сменил Юлию Ефременкову на Острове любви «Дома-2»

На своей странице в социальной сети Instgaram Андрей уже опубликовал фото с тропиков, на котором присутствовали не только он и Кристина, но и любимчик всех островитян - пес Сейшик.

Стоит сказать, что зрители телестройки очень обрадовались тому, что вести эфиры с Острова любви будет Черкасов, хотя и не думали, что он появится там так скоро. На вопрос Юлии Ефременковой, кто ее заменит, большинство называло Ксению Бородину и Влада Кадони, поскольку они редко появляются на сейшельской съемочной площадке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:08

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