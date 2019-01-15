Валерий Блюменкранц произвел хорошее впечатление на родителей Ирины Пинчук

«С родителями Иры мы теперь постоянно общаемся, живём вместе на одной вилле. Претензий ко мне никаких нет. Ездили на яхте катались, на байдарках, скоро в горы пойдём. Отлично проводим время, сдружились, отношения у нас хорошие», - признался Валера.

Мужчина и женщина поселились на виллу, где живут Алексей Безус и Милена Безбородова, тяжело провели первую ночь на острове, так как возлюбленные с самого утра начали ссориться и мешать им спать, а после отправились на обед, который устроили Ира с Валерой.Отметим, что изначально родители Пинчук были негативно настроены, поскольку видели, как молодой человек относился к своей бывшей жене Тате и теще Марине Тристановне. Однако, после беседы с ним, они кардинально поменяли свое отношение.После личного знакомства с родственниками избранницы Блюменкранц честно признался, что очень боялся и переживал. Но потом отец Иры прямо сказал ему, что не стоит нервничать и притворяться кем-то другим, в любой ситуации лучше быть самим собой, и тогда все будет хорошо.Откровенный разговор с главой семейства очень помог участнику. Он смог расслабиться, и это позволило ему честно рассказать о чувствах, которые он испытывает к Пинчук, что очень понравилось ее родственникам.