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Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
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Валерий Блюменкранц произвел хорошее впечатление на родителей Ирины Пинчук

Несколько дней назад на сейшельскую съемочную площадку телепроекта «Дом-2» прибыли родители Ирины Пинчук. Они решили лично познакомиться с новым возлюбленным своей дочери Валерием Блюменкранцем, дабы понять, какие у него намерения.

Мужчина и женщина поселились на виллу, где живут Алексей Безус и Милена Безбородова, тяжело провели первую ночь на острове, так как возлюбленные с самого утра начали ссориться и мешать им спать, а после отправились на обед, который устроили Ира с Валерой.

Валерий Блюменкранц произвел хорошее впечатление на родителей Ирины Пинчук

Отметим, что изначально родители Пинчук были негативно настроены, поскольку видели, как молодой человек относился к своей бывшей жене Тате и теще Марине Тристановне. Однако, после беседы с ним, они кардинально поменяли свое отношение.

После личного знакомства с родственниками избранницы Блюменкранц честно признался, что очень боялся и переживал. Но потом отец Иры прямо сказал ему, что не стоит нервничать и притворяться кем-то другим, в любой ситуации лучше быть самим собой, и тогда все будет хорошо.

Валерий Блюменкранц произвел хорошее впечатление на родителей Ирины Пинчук

Откровенный разговор с главой семейства очень помог участнику. Он смог расслабиться, и это позволило ему честно рассказать о чувствах, которые он испытывает к Пинчук, что очень понравилось ее родственникам.

«С родителями Иры мы теперь постоянно общаемся, живём вместе на одной вилле. Претензий ко мне никаких нет. Ездили на яхте катались, на байдарках, скоро в горы пойдём. Отлично проводим время, сдружились, отношения у нас хорошие», - признался Валера.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:51

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