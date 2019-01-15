Аудитория мобильного Интернета в России за прошлый год выросла до 61%
Аудитория, которая потребляет мобильный Интернет в Российской Федерации, по итогам прошлого года значительно выросла и составила 61%. Об этом сообщает немецкий институт исследования рынка GfK.
Результаты исследования показали, что количество россиян, которые стали пользоваться мобильным Интернетом в 2018 году, выросло на 5% по сравнению с 2017 годом. По данным, предоставленным компанией GfK, 73 миллиона жителей РФ, которым исполнилось больше 16 лет используют Интернет на телефонах и планшетах. Отмечается, что 32 миллиона из них проводя время во Всемирной паутине применяют исключительно мобильные гаджеты. Данные показатели составляют 35 процентов от всех юзеров в стране. Для сравнения: в 2017 году этот показатель равнялся 18-ти процентам.
Исследователи в своем сообщении уточняют, что количество россиян, которые пользуются мобильными телефонами для посещения Сети за рассматриваемый период выросло на семь процентов, и равняется 59%. Число юзеров, использующие в этих целях планшеты, изменилось с 14 до 20 процентов. Если брать во внимание общее количество россиян, которые ежедневно являются пользователями Сети, то оно составляет девяносто миллионов человек, достигнувших шестнадцатилетнего возраста.
Результаты исследования показали, что количество россиян, которые стали пользоваться мобильным Интернетом в 2018 году, выросло на 5% по сравнению с 2017 годом. По данным, предоставленным компанией GfK, 73 миллиона жителей РФ, которым исполнилось больше 16 лет используют Интернет на телефонах и планшетах. Отмечается, что 32 миллиона из них проводя время во Всемирной паутине применяют исключительно мобильные гаджеты. Данные показатели составляют 35 процентов от всех юзеров в стране. Для сравнения: в 2017 году этот показатель равнялся 18-ти процентам.
Исследователи в своем сообщении уточняют, что количество россиян, которые пользуются мобильными телефонами для посещения Сети за рассматриваемый период выросло на семь процентов, и равняется 59%. Число юзеров, использующие в этих целях планшеты, изменилось с 14 до 20 процентов. Если брать во внимание общее количество россиян, которые ежедневно являются пользователями Сети, то оно составляет девяносто миллионов человек, достигнувших шестнадцатилетнего возраста.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:55