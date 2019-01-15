Аудитория мобильного Интернета в России за прошлый год выросла до 61%





Результаты исследования показали, что количество россиян, которые стали пользоваться мобильным Интернетом в 2018 году, выросло на 5% по сравнению с 2017 годом. По данным, предоставленным компанией GfK, 73 миллиона жителей РФ, которым исполнилось больше 16 лет используют Интернет на телефонах и планшетах. Отмечается, что 32 миллиона из них проводя время во Всемирной паутине применяют исключительно мобильные гаджеты. Данные показатели составляют 35 процентов от всех юзеров в стране. Для сравнения: в 2017 году этот показатель равнялся 18-ти процентам.Исследователи в своем сообщении уточняют, что количество россиян, которые пользуются мобильными телефонами для посещения Сети за рассматриваемый период выросло на семь процентов, и равняется 59%. Число юзеров, использующие в этих целях планшеты, изменилось с 14 до 20 процентов. Если брать во внимание общее количество россиян, которые ежедневно являются пользователями Сети, то оно составляет девяносто миллионов человек, достигнувших шестнадцатилетнего возраста.