Мария Кожевникова показала ролик с отцом и старшим сыном

На своей странице в соцсети Кожевникова опубликовала видео, где её отец Александр общается со старшим внуком Иваном. Знаменитый российский хоккеист достал свои медали, показывая их 4-летнему мальчику. Рассматривая трофеи, сын актрисы признался, что в будущем тоже станет медалистом, но завоюет не 5 наград, а целых 100.Иван пошёл по стопам деда, занимаясь в хоккейной секции. Кожевникова отметила, что для своего возраста мальчик посещает 6 занятий в неделю, а такими результатами может похвастаться не каждый дошкольник. Скоро Ивану исполнится 5 лет, и уже сейчас у него большие планы касательно спортивной карьеры. Рассказала артистка и о медалях отца, полученных на Олимпиаде в Сараево и в Калгари. Во время международных игр родилась и сама Кожевникова.Напомним, что она воспитывает троих сыновей четырёх, трёх и одного года. Фотографий с младшим Василием мать пока не публикует, ведь предпочитает соблюдать скрытность в раннем возрасте своих детей.