АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Алексей Ягудин опубликовал в Instagram ролик с "новой ногой" фигуристки Татьяны Тотьмяниной

Известный российский телеведущий Алексей Ягудин опубликовал в личном блоге Instagram ролик с "новой ногой" фигуристки Татьяны Тотьмяниной, назвав при этом супругу "Терминатором". Звезде недавно сделали операцию на правой ноге в Германии, после чего она отправилась к мужу в Дубай.

Алексей Ягудин опубликовал в Instagram ролик с "новой ногой" фигуристки Татьяны Тотьмяниной

Алексей Ягудин очень рад, что операция прошла успешно и поделился этой новостью с поклонниками в Instagram. Он опубликовал ролик, где его возлюбленная Татьяна Тотьмянина передвигается по палате в специальном фиксаторе. Публикацию артист подписал в шутливой форме: "Новый год, новая туфелька DIOR", сообщив, что техосмотр его жена прошла и теперь "Терминатор" летит к нему и детям.

"Скорейшего выздоровления", "Бедняжка", "Сил Татьяне и вашей любви и поддержки", "Танечка, быстрого тебе восстановления", "Ужас", "Ой, кошмар какой! Поправляйтесь", "Я так понимаю,фиксатор. Который крепче гипса или это закрытая система аппарата Елизарова? У Татьяны металлоконструкция внутри установлена?", "Скорейшего выздоровления терминатору", - писали переживающие за здоровье фигуристки поклонники.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные назвали терпеливость важным
Певец Сергей Жуков взял на отдых в
Ученые: Протекающие сосуды в мозге
Меган Маркл появилась на публике в
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
Учёные нашли лекарство от передающегося
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров
Влад Топалов показал в Instagram фото
Алексей Безус в очередной раз расстался
Брови назвали свидетельством
Создан первый в мире компьютер размером
Ученые рассказали, как снизить риск
На Ставрополье впервые в России пройдёт
Алексей Ягудин опубликовал в Instagram
Мария Кожевникова показала ролик с
В YouTube добавили систему управления,
В Москве пропавший без вести
Звезда «Дома-2» Виктория Боня сшила
Ким Кардашьян рассекретила пол и дату
В Иркутске самосвал протаранил трамвай
Смартфоны и планшеты фиксируют
Продюсер Светланы Лободы Нателла
В Москве скончался боливийский
Андрей Черкасов сменил Юлию Ефременкову
Попавший в больницу Евгений Плющенко
Ученые: Древние египтяне обладали
Аудитория мобильного Интернета в России
Юлия Высоцкая решила кардинально
Валерий Блюменкранц произвел хорошее
Ученые выяснили, что люди современного
Просмотреть все новости