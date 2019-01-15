Алексей Ягудин опубликовал в Instagram ролик с "новой ногой" фигуристки Татьяны Тотьмяниной

Алексей Ягудин очень рад, что операция прошла успешно и поделился этой новостью с поклонниками в Instagram. Он опубликовал ролик, где его возлюбленная Татьяна Тотьмянина передвигается по палате в специальном фиксаторе. Публикацию артист подписал в шутливой форме: "Новый год, новая туфелька DIOR", сообщив, что техосмотр его жена прошла и теперь "Терминатор" летит к нему и детям."Скорейшего выздоровления", "Бедняжка", "Сил Татьяне и вашей любви и поддержки", "Танечка, быстрого тебе восстановления", "Ужас", "Ой, кошмар какой! Поправляйтесь", "Я так понимаю,фиксатор. Который крепче гипса или это закрытая система аппарата Елизарова? У Татьяны металлоконструкция внутри установлена?", "Скорейшего выздоровления терминатору", - писали переживающие за здоровье фигуристки поклонники.