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Ким Кардашьян рассекретила пол и дату родов четвертого наследника

Известная модель Ким Кардашьян недавно рассекретила пол и дату родов четвертого наследника, которого вынашивает суррогатная мать для звездной пары. Об этом обладательница пышных форм рассказала в эфире программы Энди Коэна.

Ким Кардашьян рассекретила пол и дату родов четвертого наследника

Ким Кардашьян посетила студию известного телеведущего вместе с сестрами Хлоей и Кортни. Во время интервью знаменитость официально подтвердила, тот факт, что в семье будет пополнение, предположительно, уже весной 2019 года. Как показало УЗИ, в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста появится мальчик. Супруги уже выбирают имя для будущего сына.

Сестры знаменитой модели признались, что новость о ребенке их шокировала. Сама многодетная мама не может вспомнить, кому ещё кроме близких сообщила о пополнении в семье, так это произошло во время рождественской вечеринки, где Ким Кардашьян "перебрала" с алкоголем.

В настоящий момент звездная чета воспитывает 5-летнюю Норт, 3-летнего Сейнта и малышку по имени Чикаго, которой сегодня исполнился 1 год. Двух старших детей светская львица родила самостоятельно, но потом из-за плацентарной аккреты супруги стали прибегать к услугам суррогатной матери.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:25

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