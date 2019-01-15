Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина переживает перед концертом в “Крокусе”
Представляющая творческие интересы Светланы Лободы Нателла Крапивина призналась, что очень переживает перед выступлением певицы в “Крокус Сити Холле” в Москве. Концерт в “Крокусе” состоится уже через два дня.
Сейчас Светлана Лобода активными темпами готовится к предстоящему событию, участвуя в генеральных репетициях. Продюсер исполнительницы решила поделиться собственными эмоциями посредством публикации в Instagram. Она отметила, что грядущего концерта в “Крокусе” ожидает, затаив дыхание. Впервые за долгое время сотрудничества с певицей Нателле Крапивиной даже немного страшно.
В комментариях фолловеры поддержали продюсера Светланы Лободы. Публика выразила уверенность, что мероприятие пройдет успешно, ведь у певицы большой опыт выступлений, она даже пела перед аудиторией “Евровидения”, а значит наверняка справится с предстоящим концертом в Москве.
Сейчас Светлана Лобода активными темпами готовится к предстоящему событию, участвуя в генеральных репетициях. Продюсер исполнительницы решила поделиться собственными эмоциями посредством публикации в Instagram. Она отметила, что грядущего концерта в “Крокусе” ожидает, затаив дыхание. Впервые за долгое время сотрудничества с певицей Нателле Крапивиной даже немного страшно.
В комментариях фолловеры поддержали продюсера Светланы Лободы. Публика выразила уверенность, что мероприятие пройдет успешно, ведь у певицы большой опыт выступлений, она даже пела перед аудиторией “Евровидения”, а значит наверняка справится с предстоящим концертом в Москве.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:13