АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина переживает перед концертом в “Крокусе”

Представляющая творческие интересы Светланы Лободы Нателла Крапивина призналась, что очень переживает перед выступлением певицы в “Крокус Сити Холле” в Москве. Концерт в “Крокусе” состоится уже через два дня.
Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина переживает перед концертом в “Крокусе”

Сейчас Светлана Лобода активными темпами готовится к предстоящему событию, участвуя в генеральных репетициях. Продюсер исполнительницы решила поделиться собственными эмоциями посредством публикации в Instagram. Она отметила, что грядущего концерта в “Крокусе” ожидает, затаив дыхание. Впервые за долгое время сотрудничества с певицей Нателле Крапивиной даже немного страшно.

В комментариях фолловеры поддержали продюсера Светланы Лободы. Публика выразила уверенность, что мероприятие пройдет успешно, ведь у певицы большой опыт выступлений, она даже пела перед аудиторией “Евровидения”, а значит наверняка справится с предстоящим концертом в Москве.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Продюсер Светланы Лободы Нателла
В Москве скончался боливийский
Андрей Черкасов сменил Юлию Ефременкову
Попавший в больницу Евгений Плющенко
Ученые: Древние египтяне обладали
Аудитория мобильного Интернета в России
Юлия Высоцкая решила кардинально
Валерий Блюменкранц произвел хорошее
Ученые выяснили, что люди современного
Ученые изобрели наклейку от
Смертность в России значительно
Влад Соколовский показал на видео, как
Канадец показал на видео падающий в
В Сети на продажу выставлена “Волга”
Актриса Марго Робби раскритиковала
Агентство NASA включило отчеты уфологов
Виктория Романец с особым шиком
Apple может выпустить новый iPod Touch
Самоуверенные противники ГМО показали
Ученые: Растения способны слышать своих
Иван Жвакин согласился подстричься ради
Математики создали проблему, которую не
Роскомнадзор повторно потребовал от
Ольга Сударкина продолжает лезть в
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Луне
Илья Яббаров купил все необходимое для
Задержанные в Керченском проливе
Минкульт оштрафует создателей фильма
Андрей Малахов посочувствовал Николаю
Подводные нейтринные телескопы смогут
Просмотреть все новости