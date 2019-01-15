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В YouTube добавили систему управления, как в Instagram Stories

Популярный видеохостинговый сервис YouTube получил систему, которая позволяет управлять им с помощью жестов. По техническим характеристикам она похожа на ту, которая используется в Instagram Stories.
В YouTube добавили систему управления, как в Instagram Stories

Данная система разрешает листать ролики на сервисе свайпами в разные стороны. Информацию опубликовало интернет издание TechCrunch. В сообщении, которое разместили сотрудники средства массовой информации, говорится о том, что с этого момента юзеры приложении YouTube получают возможность перелистывать видео жестами. Если провести пальцем вправо, то сервер перейдет на следующий ролик, который имеется в рекомендованных. В случае движения влево – покажет то, что пользователь просматривал последним. Журналисты отметили, что нововведения оказались неожиданными. Часть тех, кто постоянно пользуется видеохостингом рассказали о том, что ими изменения были замечены еще несколько недель назад. Прошлым летом была озвучена информация, что проходит тестирование этих возможностей для системы, работающей на Android.

Напомним, что немного раньше на YouTube появилась функция "Сюжеты", которая является аналогом Stories в Instagram. Теперь блогеры имеющие более ста тысяч подписчиков могут выкладывать видеоролик, который со временем исчезнет.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:36

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