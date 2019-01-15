Юлия Высоцкая решила кардинально изменить имидж, сделав короткую стрижку





Все привыкли видеть Юлию Высоцкую со светлыми локонами средней длины, поэтому новый имидж звезды для многих стал удивлением. На новом снимке телеведущая позирует в белом костюме классического кроя, а ее привычная прическа сменилась на короткую стрижку. В подписи к публикации звезда вспомнила детский стишок про “лысую башку” и пирожок. При этом Высоцкая не стала объяснять причины таких экспериментов над собственной внешностью. Вместо этого своим многочисленным фолловерам знаменитость пожелала хорошего дня.В комментариях такое амплуа Юлии Высоцкой вызвало бурные обсуждения. Кому-то образ звезды пришелся по душе, и они отметили, что теперь их кумир выглядит совершенно иначе. Другие же удивились, и попросили вернуть прежнюю прическу, считая, что короткие волосы телеведущей не к лицу. Пост успел собрать свыше 27 тысяч “лайков”.