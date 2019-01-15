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Смартфоны и планшеты фиксируют полученную человеком дозу радиации

Смартфоны, планшеты и другие гаджеты фиксируют полученную человеком дозу радиации, выяснили учёные. Исследование внутренних компонентов устройств поможет определить степень отравления.
Смартфоны и планшеты фиксируют полученную человеком дозу радиации

Команда учёных узнала, что керамические резисторы в смартфонах точнее и быстрее определяют уровень радиации, чем другие методы. Если ионизирующее излучение накопилось в компоненте устройства, при нагревании его в пару сотен градусов появляется характерное свечение. Анализируя его, исследователи с высокой точностью определили полученную дозу радиации.

Так, резисторы SMD облучали с мощностью от 0,005 до 0,5 грей. Учёные пришли к выводу, что тест хорошо подходит для определения, нуждается ли человек в лечении лучевой болезни или нет. Доза в 1 грей вызывает последнюю с 50-процентной вероятностью.

Методика также подойдёт для измерения рисков заболевания онкологией. Одним из серьёзных минусов технологии анализа резисторов является стоимость оборудования для тестирования. Аппаратура обойдётся примерно в 150 тысяч долларов.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:19

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