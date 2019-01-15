Попавший в больницу Евгений Плющенко заявил, что журналисты обманом проникли в его палату

После госпитализации Евгения Плющенко в Сети появилось видео из палаты, где можно наблюдать лежащего на койке после операции фигуриста. В соцсетях сам спортсмен написал, что проникнуть к нему в палату сотрудникам СМИ удалось обманом. Медперсонал и охрану папарацци уверили в том, что являются родственниками Плющенко. Последний в этот момент отдыхал после операции, но журналисты его разбудили, начав интересоваться здоровьем и самочувствием.Также фигурист обратился к руководству канала, на котором выпущено видео из больницы. Евгений Плющенко заявил, что к ним у него нет никакого уважения, поскольку достойные люди не поступают таким образом. В комментариях подписчики поддержали спортсмена, согласившись с его словами в адрес вторгшихся в палату журналистов. Также фолловеры пожелали кумиру скорейшего выздоровления.