Попавший в больницу Евгений Плющенко заявил, что журналисты обманом проникли в его палату
Недавно попавший в больницу из-за болей в спине Евгений Плющенко пожаловался на донимавших его журналистов. Проникнуть к нему в палату сотрудникам СМИ удалось обманным путем.
После госпитализации Евгения Плющенко в Сети появилось видео из палаты, где можно наблюдать лежащего на койке после операции фигуриста. В соцсетях сам спортсмен написал, что проникнуть к нему в палату сотрудникам СМИ удалось обманом. Медперсонал и охрану папарацци уверили в том, что являются родственниками Плющенко. Последний в этот момент отдыхал после операции, но журналисты его разбудили, начав интересоваться здоровьем и самочувствием.
Также фигурист обратился к руководству канала, на котором выпущено видео из больницы. Евгений Плющенко заявил, что к ним у него нет никакого уважения, поскольку достойные люди не поступают таким образом. В комментариях подписчики поддержали спортсмена, согласившись с его словами в адрес вторгшихся в палату журналистов. Также фолловеры пожелали кумиру скорейшего выздоровления.
После госпитализации Евгения Плющенко в Сети появилось видео из палаты, где можно наблюдать лежащего на койке после операции фигуриста. В соцсетях сам спортсмен написал, что проникнуть к нему в палату сотрудникам СМИ удалось обманом. Медперсонал и охрану папарацци уверили в том, что являются родственниками Плющенко. Последний в этот момент отдыхал после операции, но журналисты его разбудили, начав интересоваться здоровьем и самочувствием.
Также фигурист обратился к руководству канала, на котором выпущено видео из больницы. Евгений Плющенко заявил, что к ним у него нет никакого уважения, поскольку достойные люди не поступают таким образом. В комментариях подписчики поддержали спортсмена, согласившись с его словами в адрес вторгшихся в палату журналистов. Также фолловеры пожелали кумиру скорейшего выздоровления.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:03