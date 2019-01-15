Виктория Романец с особым шиком отметила свой день рождения в Милане

«Это особенный день, день рождения моей дорогой супруги, самой красивой и заботливой, дорогой и внимательной. Сегодня ей можно все, и даже на столе танцевать», - написал Гусев.

«С днем рождения, красотка! Счастья, здоровья и пусть все мечты сбываются», «С днем рождения, самая красивая и роскошная девушка», «С днем рождения! Пусть жизнь всегда будет сладкой», «Викуля, с днем рождения! Оставайся всегда такой красоткой!», «Я очень тебя поздравляю! Моя красивая стройняха, оставайся такой же настоящей и веселой!», - писали фолловеры.

Вика и Антон поселились в отеле, который находится в исторической части города, поэтому из окон их номера отрываются прекрасные виды, в том числе и на знаменитый Миланский собор. Сутки проживания им обходится в 40 тысяч рублей, но мнению супругов, эта цена вполне оправдана.На своей странице в социальной сети Instagram молодой человек сообщил, что утро 14 января началось у его жены с цветов. Он не стал публично поздравлять ее, отметив, что все скажет лично.И судя по фотографиям, которые уже размещены в профиле у именинницы, ее праздник действительно удался. Вместе с мужем они весело гуляли по городу, заходя чуть ли не в каждый брендовый магазин, где Романец покупала все, что ей нравилось.Завершением дня рождения девушки стал вечерний поход в ресторан. Звезды телестройки не стали ограничивать себя в еде, поэтому заказали все то, что обычно стараются не есть, поскольку следят за фигурами. Однако по возвращению в Москву их режим питания будет восстановлен, как и ежедневные тренировки в тренажерном зале.Стоит отметить, что Вика получила множество поздравлений от своих близких, друзей, коллег и конечно же подписчиков. Ее директ и комментарии под праздничными фотографиями буквально завалены приятными пожеланиями и комплиментами.