Ученые: Древние египтяне обладали технологией, позволявшей иметь электричество





В частности, намеком на наличие у жителей Древнего Египта передовых технологий можно считать стены храма Дендеры. Там имеются Зодиак и прочие петроглифы, указывающие на владение соответствующей технологией сотни лет назад. На других стенах можно найти изображения, демонстрирующие электрическое освещение, потому что там присутствует спираль, которая посредством габаритной стеклянной трубки соединяется с еще одной спиралью внутри.Также в пример научными сотрудниками приводится “Багдадская батарея”. Последняя собой представляла горшок, имевший крышку и железный стержень, входящий в размещенный по центру цилиндр из меди. Исследователи допускают, что банка могла заполняться уксусом, фактически являя собой копию современных батарей. Такой “горшок” тоже изображен на стенах египетских храмов, как часть цепочки.