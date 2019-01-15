Ученые: Древние египтяне обладали технологией, позволявшей иметь электричество
Египтяне в древности могли иметь доступ к технологии, которая предоставляла им возможность получать электричество. В пользу этого говорят исследования, которые проводятся современными учеными.
В частности, намеком на наличие у жителей Древнего Египта передовых технологий можно считать стены храма Дендеры. Там имеются Зодиак и прочие петроглифы, указывающие на владение соответствующей технологией сотни лет назад. На других стенах можно найти изображения, демонстрирующие электрическое освещение, потому что там присутствует спираль, которая посредством габаритной стеклянной трубки соединяется с еще одной спиралью внутри.
Также в пример научными сотрудниками приводится “Багдадская батарея”. Последняя собой представляла горшок, имевший крышку и железный стержень, входящий в размещенный по центру цилиндр из меди. Исследователи допускают, что банка могла заполняться уксусом, фактически являя собой копию современных батарей. Такой “горшок” тоже изображен на стенах египетских храмов, как часть цепочки.
В частности, намеком на наличие у жителей Древнего Египта передовых технологий можно считать стены храма Дендеры. Там имеются Зодиак и прочие петроглифы, указывающие на владение соответствующей технологией сотни лет назад. На других стенах можно найти изображения, демонстрирующие электрическое освещение, потому что там присутствует спираль, которая посредством габаритной стеклянной трубки соединяется с еще одной спиралью внутри.
Также в пример научными сотрудниками приводится “Багдадская батарея”. Последняя собой представляла горшок, имевший крышку и железный стержень, входящий в размещенный по центру цилиндр из меди. Исследователи допускают, что банка могла заполняться уксусом, фактически являя собой копию современных батарей. Такой “горшок” тоже изображен на стенах египетских храмов, как часть цепочки.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:00