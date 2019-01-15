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Ученые: Древние египтяне обладали технологией, позволявшей иметь электричество

Египтяне в древности могли иметь доступ к технологии, которая предоставляла им возможность получать электричество. В пользу этого говорят исследования, которые проводятся современными учеными.
Ученые: Древние египтяне обладали технологией, позволявшей иметь электричество

В частности, намеком на наличие у жителей Древнего Египта передовых технологий можно считать стены храма Дендеры. Там имеются Зодиак и прочие петроглифы, указывающие на владение соответствующей технологией сотни лет назад. На других стенах можно найти изображения, демонстрирующие электрическое освещение, потому что там присутствует спираль, которая посредством габаритной стеклянной трубки соединяется с еще одной спиралью внутри.

Также в пример научными сотрудниками приводится “Багдадская батарея”. Последняя собой представляла горшок, имевший крышку и железный стержень, входящий в размещенный по центру цилиндр из меди. Исследователи допускают, что банка могла заполняться уксусом, фактически являя собой копию современных батарей. Такой “горшок” тоже изображен на стенах египетских храмов, как часть цепочки.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:00

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