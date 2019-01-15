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Влад Соколовский показал на видео, как его дочь говорит слово "папа"

На странице своего Instagram Влад Соколовский опубликовал новый видеоролик. Певец показал подписчикам, как его дочь говорит слово "папа".

Влад Соколовский показал на видео, как его дочь говорит слово "папа"

На данный момент Влад Соколовский вместе со своей наследницей Мией находится на Бали. Но при этом исполнитель не забывает о своих поклонниках и постоянно делает различные публикации в соцсетях. Совсем недавно Влад Соколовский решил показать своим фанатам в Instagram, как его дочка говорит слово "папа". В комментарии к видео певец написал: "У меня от таких моментов взрыв внутри и ком в горле! Люблю больше всех".

Влад Соколовский показал на видео, как его дочь говорит слово "папа"

Поклонникам певца видео очень понравилась. Они написали: "Как нежно она это сказала))) папа...ангелок)", "Видно, что папина дочка", "Такая малышка, класс", "Удивительные дети, ведь понимает маленькая звездочка, что ее снимают)", "Ради такого слова можно горы свернуть", "Молодец, что Мию взял с собой". За весьма короткий промежуток времени ролик певца успели просмотреть более 325 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:19

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