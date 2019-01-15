АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.07 USD 67.19
Курс валют на 15.01.2019

Ученые изобрели наклейку от беременности, которая заменит контрацептивы

Ученые изобрели уникальную наклейку для предотвращения беременности у женщин, которая призвана заменить собой контрацептивы. Крепить средство можно будет к коже подобно пластырю.
Ученые изобрели наклейку от беременности, которая заменит контрацептивы

Новый метод контрацепции предложен группой специалистов из Технологического университета Джорджии, США. В расположенных прямиком на пластыре микроиголках будет содержаться специальное вещество. При использовании достаточно просто плотно прижимать пластину к коже в течение нескольких секунд. Иголки при этом обламываются, оставаясь под верхним слоем эпидермиса. Высвобождение вещества из них будет осуществляться постепенными темпами, а противозачаточный эффект должен сохраняться на протяжении месяца.

Такая технология хороша тем, что нет нужды носить наклейку постоянно, ее можно снять сразу после проделанной процедуры. Создание иголок осуществлялось с использованием молочной и гликолевой кислот. Особую актуальность, считают авторы работы, такой пластырь может обрести в странах третьего мира, где имеются трудности с доступом к медицинскому обслуживанию.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Продюсер Светланы Лободы Нателла
В Москве скончался боливийский
Андрей Черкасов сменил Юлию Ефременкову
Попавший в больницу Евгений Плющенко
Ученые: Древние египтяне обладали
Аудитория мобильного Интернета в России
Юлия Высоцкая решила кардинально
Валерий Блюменкранц произвел хорошее
Ученые выяснили, что люди современного
Ученые изобрели наклейку от
Смертность в России значительно
Влад Соколовский показал на видео, как
Канадец показал на видео падающий в
В Сети на продажу выставлена “Волга”
Актриса Марго Робби раскритиковала
Агентство NASA включило отчеты уфологов
Виктория Романец с особым шиком
Apple может выпустить новый iPod Touch
Самоуверенные противники ГМО показали
Ученые: Растения способны слышать своих
Иван Жвакин согласился подстричься ради
Математики создали проблему, которую не
Роскомнадзор повторно потребовал от
Ольга Сударкина продолжает лезть в
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Луне
Илья Яббаров купил все необходимое для
Задержанные в Керченском проливе
Минкульт оштрафует создателей фильма
Андрей Малахов посочувствовал Николаю
Подводные нейтринные телескопы смогут
Просмотреть все новости