Ученые изобрели наклейку от беременности, которая заменит контрацептивы





Новый метод контрацепции предложен группой специалистов из Технологического университета Джорджии, США. В расположенных прямиком на пластыре микроиголках будет содержаться специальное вещество. При использовании достаточно просто плотно прижимать пластину к коже в течение нескольких секунд. Иголки при этом обламываются, оставаясь под верхним слоем эпидермиса. Высвобождение вещества из них будет осуществляться постепенными темпами, а противозачаточный эффект должен сохраняться на протяжении месяца.Такая технология хороша тем, что нет нужды носить наклейку постоянно, ее можно снять сразу после проделанной процедуры. Создание иголок осуществлялось с использованием молочной и гликолевой кислот. Особую актуальность, считают авторы работы, такой пластырь может обрести в странах третьего мира, где имеются трудности с доступом к медицинскому обслуживанию.