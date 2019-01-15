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Смертность в России значительно превысила рождаемость

Проведенный экспертами анализ статистики показал, что в течение 11 месяцев прошлого года в Российской Федерации умерло на двести тысяч человек больше, чем родилось. Данную информацию осветило новостное агентство ТАСС.
Смертность в России значительно превысила рождаемость

Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера, во время Гайдаровского форума поделилась с журналистами надеждой, что данная тенденция будет изменена в период с 2023 по 2024 год. На момент исследования самая высокая естественная убыль россиян зафиксирована в пяти областях РФ: Смоленской, Тверской, Псковской, Тульский и Тамбовской. Смертность в них составляет семь человек на одну тысячу жителей.

Напомним, что ранее была опубликована информация о том, что Россия оказалась среди первого десятка стран, в которых смертность по причине появления вредных пищевых привычек достигает больших показателей. Исследование были проведены специалистами из Германии на базе данных, взятых за период с 1990 по 2016 год. В Российской Федерации показатель равняется 291 смертельному исходу на сто тысяч человек.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:27

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