Смертность в России значительно превысила рождаемость





Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера, во время Гайдаровского форума поделилась с журналистами надеждой, что данная тенденция будет изменена в период с 2023 по 2024 год. На момент исследования самая высокая естественная убыль россиян зафиксирована в пяти областях РФ: Смоленской, Тверской, Псковской, Тульский и Тамбовской. Смертность в них составляет семь человек на одну тысячу жителей.Напомним, что ранее была опубликована информация о том, что Россия оказалась среди первого десятка стран, в которых смертность по причине появления вредных пищевых привычек достигает больших показателей. Исследование были проведены специалистами из Германии на базе данных, взятых за период с 1990 по 2016 год. В Российской Федерации показатель равняется 291 смертельному исходу на сто тысяч человек.