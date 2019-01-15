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Канадец показал на видео падающий в озеро Виннипег горящий НЛО

Канадец показал на видео падающий в озеро Виннипег горящий НЛО с длинным светящимся шлейфом. Рыбаки сообщили, что пришельцы не единожды появлялись в окрестностях водоёма.
Канадец показал на видео падающий в озеро Виннипег горящий НЛО

Житель провинции Манитоба в Канаде опубликовал видео, на котором в озеро Виннипег погружается НЛО. По рассказу очевидца, 11 января в 3 часа дня его 16-летняя внучка пошла рыбачить и увидела в небе странное явление. Девушка поспешила заснять на смартфон падающий объект, который её семья считает кораблём инопланетян.

Уфологи подтвердили, что для метеорита объект движется слишком медленно. Озадачил независимых исследователей и необычный длинный шлейф.

Канадец отметил, что в 15 километрах от города Джэкхед над озером рыбаки обычно не замечают НЛО днём, но ночью часто мелькают быстро движущиеся огни. Старики, бывающие на Виннипег, рассказывают истории о кораблях пришельцах, погружающихся прямо в воду на протяжении многих лет. По мнению уфолога Скотта Уоринга, водоём необходимо обследовать, ведь на дне может обнаружиться база инопланетян.

"У нас есть истории, которые шокировали бы весь мир", - отметил канадский рыбак.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:13

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