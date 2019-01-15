Канадец показал на видео падающий в озеро Виннипег горящий НЛО

"У нас есть истории, которые шокировали бы весь мир", - отметил канадский рыбак.





Житель провинции Манитоба в Канаде опубликовал видео, на котором в озеро Виннипег погружается НЛО. По рассказу очевидца, 11 января в 3 часа дня его 16-летняя внучка пошла рыбачить и увидела в небе странное явление. Девушка поспешила заснять на смартфон падающий объект, который её семья считает кораблём инопланетян.Уфологи подтвердили, что для метеорита объект движется слишком медленно. Озадачил независимых исследователей и необычный длинный шлейф.Канадец отметил, что в 15 километрах от города Джэкхед над озером рыбаки обычно не замечают НЛО днём, но ночью часто мелькают быстро движущиеся огни. Старики, бывающие на Виннипег, рассказывают истории о кораблях пришельцах, погружающихся прямо в воду на протяжении многих лет. По мнению уфолога Скотта Уоринга, водоём необходимо обследовать, ведь на дне может обнаружиться база инопланетян.