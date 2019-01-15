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В Сети на продажу выставлена “Волга” Леонида Брежнева за 800 тысяч рублей

На просторах Сети на продажу выставлен раритетный экземпляр авто ГАЗ-21 “Волга”, имея ценник в 800 тысяч рублей. По словам автора объявления, ранее авто являлось собственностью Леонида Брежнева.
В Сети на продажу выставлена “Волга” Леонида Брежнева за 800 тысяч рублей

По словам продавца из Удмуртии, “Волга” была выпущена в 1966 году, после чего ее использовал для передвижения сам Брежнев. Пробег транспортного средства не превышает 100 тысяч км, а сменить ГАЗ-21 успел только двух владельцев. Под капотом машины находится способный генерировать 75 лошадиных сил двигатель, пока трансмиссия представлена механической КПП, привод используется исключительно задний.

Автор объявления надеется получить за такую “Волгу” порядка 800 тысяч рублей, хотя обычно цена на эти советские автомобили начинается от 135 тысяч. Не уточняется, каким образом автолюбитель намеревается доказать, что раньше автомобиль являлся собственность Леонида Брежнева.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:08

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