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Ольга Сударкина продолжает лезть в семью Рапунцель и Дмитренко

Скандальная участница телестройки «Дом-2» Ольга Сударкина заявила, что не намерена отступать от поставленной перед собой цели.

Всем известно, что для «брендового» семейства реалити-шоу Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель наступили очень трудные времена. На данный момент парочка, в адрес которой так часто нелицеприятно любят высказаться не только участники, но и руководство проекта, рискует потерять семью.

Ольга Сударкина продолжает лезть в семью Рапунцель и Дмитренко

А повлиять на это, как оказалось, может Ольга Сударкина, которая «положила глаз» на чужое. В последнее время девушка буквально каждый день и по несколько раз заходит в VIP-дом, где проживает семейство Рапунцель-Дмитренко, и пытается вывести Дмитрия на откровенный разговор.

По словам Сударкиной, Дмитренко на самом деле не любит Рапунцель, а живет с ней только потому, что очень сильно любит маленькую Василису и боится, что Ольга, после возможного развода, не разрешит ему общаться и видеться с дочкой.

Ольга Сударкина продолжает лезть в семью Рапунцель и Дмитренко

Более того, Ольгу даже не напугали угрозы беременной младшей сестры Рапунцель – Алены Савкиной, которая, приехав на днях в Периметр, заявила, что до последнего будет отстаивать свою родственницу и, если будет нужно, даже готова драться с «обнаглевшей разлучницей».

На днях в социальных сетях появился видеоролик, из которого можно сделать вывод, что Сударкина по-прежнему лезет в семью Рапунцель и Дмитренко. Так, Ольга, взяв с собой торт и охапку воздушных шаров, попыталась задобрить Дмитрия и его супругу, однако, супруги в очередной раз отказались с ней общаться.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:17

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