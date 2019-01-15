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Илья Яббаров купил все необходимое для беременной Алены Савкиной и их будущего сына

Несколько недель назад Алена Савкина взяла декретный отпуск, покинув на несколько месяцев периметр телепроекта «Дом-2». И только после этого Илья Яббаров понял, что до рождения его наследника остаются считанные дни.

Молодой человек решил наладить отношения с будущей матерью его ребенка и первым делом отправился в детский отдел, где приобрел самые нужные вещи, а после лично вручил их девушке.

Илья Яббаров купил все необходимое для беременной Алены Савкиной и их будущего сына

По словам Алены, Илья привез игрушечный мотоцикл, манеж, пару боди для новорожденных и пустышек. Причем ушел он не сразу, а остался на чай, и они хорошо пообщались.

Беременная участница реалити-шоу призналась, что ей понадобилось много времени для того, чтобы отпустить обиды и научиться спокойно общаться с будущим отцом ее сына. Но когда она начала относиться к Яббарову нейтрально, то испытала большое облечение.

Илья Яббаров купил все необходимое для беременной Алены Савкиной и их будущего сына

Впрочем, Савкина также сообщила, что пока не видит в Илье серьезного отношения к их ребенку, хотя он и говорит, что хочет быть папой.

«Честно, пока искренности не вижу. Я сердцем почувствую, когда он станет серьёзно относиться к этому. То, что купил — молодец, спасибо ему, нужные вещи купил», - отметила она.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:11

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