Илья Яббаров купил все необходимое для беременной Алены Савкиной и их будущего сына

«Честно, пока искренности не вижу. Я сердцем почувствую, когда он станет серьёзно относиться к этому. То, что купил — молодец, спасибо ему, нужные вещи купил», - отметила она.





Молодой человек решил наладить отношения с будущей матерью его ребенка и первым делом отправился в детский отдел, где приобрел самые нужные вещи, а после лично вручил их девушке.По словам Алены, Илья привез игрушечный мотоцикл, манеж, пару боди для новорожденных и пустышек. Причем ушел он не сразу, а остался на чай, и они хорошо пообщались.Беременная участница реалити-шоу призналась, что ей понадобилось много времени для того, чтобы отпустить обиды и научиться спокойно общаться с будущим отцом ее сына. Но когда она начала относиться к Яббарову нейтрально, то испытала большое облечение.Впрочем, Савкина также сообщила, что пока не видит в Илье серьезного отношения к их ребенку, хотя он и говорит, что хочет быть папой.