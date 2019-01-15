Актриса Марго Робби раскритиковала людей, навязывающих ей материнство
В одном из своих интервью Марго Робби резко раскритиковала тех людей, которые навязывают ей материнство. Актриса заявила, что сама решит, когда ей надо рожать.
Марго Робби уже несколько лет замужем за Томом Акерли. Но у пары пока нет наследников и это весьма беспокоит поклонников актрисы. Многие часто задают знаменитости вопросы о том, когда же она наконец-то родит ребенка. В одном из интервью Марго Робби рассказала, что ее очень злят социальные нормы: если вышла замуж - нужно рожать. Знаменитость считает, что не нужно ничего навязывать людям. Также она заявила: "Я стану мамой тогда, когда сама посчитаю нужным".
В конце интервью актриса рассказала, что похожая тема присутствует в кинокартине под названием «Две королевы». В этом фильме она сыграла одну из главных ролей. В сюжете рассказывается о том, что на членов королевской семьи женского пола оказывали давление и буквально заставляли рожать наследников.
Марго Робби уже несколько лет замужем за Томом Акерли. Но у пары пока нет наследников и это весьма беспокоит поклонников актрисы. Многие часто задают знаменитости вопросы о том, когда же она наконец-то родит ребенка. В одном из интервью Марго Робби рассказала, что ее очень злят социальные нормы: если вышла замуж - нужно рожать. Знаменитость считает, что не нужно ничего навязывать людям. Также она заявила: "Я стану мамой тогда, когда сама посчитаю нужным".
В конце интервью актриса рассказала, что похожая тема присутствует в кинокартине под названием «Две королевы». В этом фильме она сыграла одну из главных ролей. В сюжете рассказывается о том, что на членов королевской семьи женского пола оказывали давление и буквально заставляли рожать наследников.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:03