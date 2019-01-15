Актриса Марго Робби раскритиковала людей, навязывающих ей материнство





Марго Робби уже несколько лет замужем за Томом Акерли. Но у пары пока нет наследников и это весьма беспокоит поклонников актрисы. Многие часто задают знаменитости вопросы о том, когда же она наконец-то родит ребенка. В одном из интервью Марго Робби рассказала, что ее очень злят социальные нормы: если вышла замуж - нужно рожать. Знаменитость считает, что не нужно ничего навязывать людям. Также она заявила: "Я стану мамой тогда, когда сама посчитаю нужным".В конце интервью актриса рассказала, что похожая тема присутствует в кинокартине под названием «Две королевы». В этом фильме она сыграла одну из главных ролей. В сюжете рассказывается о том, что на членов королевской семьи женского пола оказывали давление и буквально заставляли рожать наследников.