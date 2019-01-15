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Андрей Малахов посочувствовал Николаю Баскову из-за сорванной свадьбы с Викторией Лопыревой

Андрей Малахов заявил, что сочувствует Николаю Баскову из-за несостоявшейся свадьбы с Викторией Лопыревой. Сейчас отечественная модель ждет ребенка от другого мужчины.
Андрей Малахов посочувствовал Николаю Баскову из-за сорванной свадьбы с Викторией Лопыревой

После сведений о романе Лопыревой с Игорем Булатовым Андрей Малахов на странице модели написал комментарий, где признался, что шокирован снимками из Майами. В связи со сложившейся ситуацией телеведущий заявил о желании отписаться от теледивы. В беседе с журналистами ведущий высказался, что потрясен поступком Лопыревой, которая была “вхожа” в семью бизнесмена. Однако больше всего сочувствует Малахов Николаю Баскову. Он помнит, как в его студии артист горел желанием связать себя браком с возлюбленной, но в итоге церемония не состоялась. “Представляю, как разбито его сердце”, — прокомментировал телеведущий. Ему интересно, как отреагирует на ситуацию Рамзан Кадыров, которому Басков пообещал отыграть свадьбу в Чечне.
Андрей Малахов посочувствовал Николаю Баскову из-за сорванной свадьбы с Викторией Лопыревой

Предложение Лопыревой певец сделал еще летом 2017 года. С тех пор свадьбу несколько раз переносили, а затем пара рассталась, сообщив об этом поклонникам не сразу.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:03

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