Андрей Малахов посочувствовал Николаю Баскову из-за сорванной свадьбы с Викторией Лопыревой





После сведений о романе Лопыревой с Игорем Булатовым Андрей Малахов на странице модели написал комментарий, где признался, что шокирован снимками из Майами. В связи со сложившейся ситуацией телеведущий заявил о желании отписаться от теледивы. В беседе с журналистами ведущий высказался, что потрясен поступком Лопыревой, которая была “вхожа” в семью бизнесмена. Однако больше всего сочувствует Малахов Николаю Баскову. Он помнит, как в его студии артист горел желанием связать себя браком с возлюбленной, но в итоге церемония не состоялась. “Представляю, как разбито его сердце”, — прокомментировал телеведущий. Ему интересно, как отреагирует на ситуацию Рамзан Кадыров, которому Басков пообещал отыграть свадьбу в Чечне.Предложение Лопыревой певец сделал еще летом 2017 года. С тех пор свадьбу несколько раз переносили, а затем пара рассталась, сообщив об этом поклонникам не сразу.