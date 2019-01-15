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Apple может выпустить новый iPod Touch и iPhone с USB-C

Некоторые эксперты из Японии убеждены, что Apple работает над созданием USB-C, который станет универсальным для всех новых моделей iPhone. Помимо этого есть информация, что разработчики компании намерены заняться выпуском нового плеера iPod touch.
Apple может выпустить новый iPod Touch и iPhone с USB-C

На сегодняшний день нет информации об изменениях, которым наградят сотрудники Apple новую версию iPod touch. Презентация его последней модели состоялась в 2015 году. Данный проигрыватель продолжает поступать на потребительский рынок с постоянным запоминающимся устройством на 32 гигабайта. Остальные плееры, которые не имели оперативную систему iOS, перестали поступать в продажу в позапрошлом году. Эксперты считают, что новинка способна помочь бренду увеличить заработок благодаря количеству пользователей, которые будут приобретать приложения. Это является необходимостью, так как компания не может поднять продажи мобильных устройств.

В Сети также появилась информация о том, что Apple планирует осуществить в iPhone замену порта Lightning на USB-C.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:54

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