Apple может выпустить новый iPod Touch и iPhone с USB-C





На сегодняшний день нет информации об изменениях, которым наградят сотрудники Apple новую версию iPod touch. Презентация его последней модели состоялась в 2015 году. Данный проигрыватель продолжает поступать на потребительский рынок с постоянным запоминающимся устройством на 32 гигабайта. Остальные плееры, которые не имели оперативную систему iOS, перестали поступать в продажу в позапрошлом году. Эксперты считают, что новинка способна помочь бренду увеличить заработок благодаря количеству пользователей, которые будут приобретать приложения. Это является необходимостью, так как компания не может поднять продажи мобильных устройств.В Сети также появилась информация о том, что Apple планирует осуществить в iPhone замену порта Lightning на USB-C.