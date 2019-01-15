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Аллу Пугачеву на съемках программы “Сегодня вечером” едва спасли от удушья

В ходе участия в съемках программы “Сегодня вечером” Алла Пугачева внезапно почувствовала себя плохо, и ее едва спасли от удушья. Инцидент произошел во время передачи, посвященной вечеру Игоря Николаева.
Аллу Пугачеву на съемках программы “Сегодня вечером” едва спасли от удушья

Ради поздравления коллеги с 40-летним юбилеем творческой деятельности Алла Пугачева решила сделать исключение и участвовать в съемках. Однако, как только звезда появилась на площадке, сразу почувствовала себя плохо. У нее першило в горле, начали проявляться пятна на коже и симптомы удушья. Примадонна тут же поспешила уйти за кулисы, после чего стало ясно, что у звезды проявилась аллергическая реакция. К последней, скорее всего, привел искусственный снег, который организаторы “Сегодня вечером” насыпали по студии ради создания праздничной атмосферы.

По утверждениям СМИ, Игорь Николаев был расстроен, что Алла Пугачева не досидела до конца передачи. Также некоторые источники списывают такую реакцию организма артистки на ее стремительное похудение. Столь стройной фигурой Примадонна не могла похвастаться даже во времена своей молодости.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:44

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