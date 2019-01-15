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Иван Жвакин согласился постричься ради роли в «Молодежке»

В одном из своих недавних интервью Иван Жвакин вспомнил, как начинал сниматься в «Молодежке». Также актер рассказал, что ради роли в этом телесериале согласился постричься.

Иван Жвакин согласился постричься ради роли в «Молодежке»

Иван Жвакин полюбился телезрителям после того, как он исполнил роль одного из игроков хоккейной команды под названием «Медведи» в телесериале «Молодежка». В недавнем интервью артист рассказал, что ради этой роли ему пришлось сменить свой имидж, но он об этом нисколько не жалеет. Когда Иван Жвакин пришел на кастинг сериала, ему поставили условия, что нужно постричься, и он без раздумий дал свое согласие.

Иван Жвакин согласился постричься ради роли в «Молодежке»

Сейчас Иван Жвакин пользуется большой популярностью у молодого поколения россиян и имеет огромное количество преданных поклонников. Знаменитость очень рад, что снялся в телесериале «Молодежка».



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:34

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