Агентство NASA включило отчеты уфологов об НЛО в свою базу данных





Площадка запущена с целью мониторинга больших объемов данных, полученных вследствие регулярного поиска внеземных форм жизни на далеких планетах. Портал TechnoSearch поможет исследователям получать содержащиеся в базе SETI данные. Курирует вышеупомянутый проект непосредственно NASA в рамках поиска инопланетян. У пользователей же имеется возможность отправлять свои запросы, чтобы содержащиеся в базе материалы являлись максимально актуальными.Посредством SETI удалось сделать немало значимых открытий, в том числе обнаружить пульсары, зафиксировать космические сигналы и даже выявить на Марсе ископаемые. Одним из авторов указанного проекта NASA выступает Доктор Джилл Тартер, которая сама пополняла базу данных по поискам внеземного разума.