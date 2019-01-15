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Агентство NASA включило отчеты уфологов об НЛО в свою базу данных

Агентство NASA в официальном порядке включило отчеты уфологов об НЛО в собственную базу данных. Ведомство запустило онлайн-ресурс, чья работа ориентирована на поиски инопланетной жизни.
Агентство NASA включило отчеты уфологов об НЛО в свою базу данных

Площадка запущена с целью мониторинга больших объемов данных, полученных вследствие регулярного поиска внеземных форм жизни на далеких планетах. Портал TechnoSearch поможет исследователям получать содержащиеся в базе SETI данные. Курирует вышеупомянутый проект непосредственно NASA в рамках поиска инопланетян. У пользователей же имеется возможность отправлять свои запросы, чтобы содержащиеся в базе материалы являлись максимально актуальными.

Посредством SETI удалось сделать немало значимых открытий, в том числе обнаружить пульсары, зафиксировать космические сигналы и даже выявить на Марсе ископаемые. Одним из авторов указанного проекта NASA выступает Доктор Джилл Тартер, которая сама пополняла базу данных по поискам внеземного разума.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:00

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