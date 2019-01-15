Самоуверенные противники ГМО показали низкий уровень базовых знаний





Сотрудник бизнес-школы университета Лидса Фил Фернбах вместе с коллегами провел опрос на улицах Америки, Германии и Франции по поводу отношения людей к ГМО. Когда они сталкивались с противником ГМО, то начинали задавать ему ряд вопросов, чтобы оценить уровень знаний человека. Оказалось, что 90% противников ГМО в большинстве своем не смогли правильно ответить на вопросы элементарного естественнонаучного теста. Но, несмотря на результаты, они все равно были уверены в своей хорошей осведомленности.По словам Фернбаха, подобная картина нередко встречается при опросе людей, придерживающихся иных экстремистских идей: расизма или антисемитизма. Ученые полагают, что причина этого кроется в устройстве психики людей. Расистов, как и противников ГМО и генной терапии объединяет уверенность в том, что они хорошо разбираются в этих вопросах, даже если картина не соответствует действительности.